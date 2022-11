Fuchstal

In Fuchstal helfen viele zusammen für den neuen Spielplatz

Plus Der neue Spielplatz an der Grundschule wird schon vor der Eröffnung fleißig genutzt. Viele Bürgerinnen und Bürger leisten beim Bau ehrenamtliche Stunden.

Begeistert sind die Kinder in Asch von ihrem neuen Spielplatz direkt an der Grundschule. Auf dem riesigen Klettergerüst, den Schaukeln, der Seilrutsche und den anderen Anziehungspunkten wurde an den schönen Tagen in den vergangenen Wochen schon fleißig gespielt, vor Kurzem fand bei strahlendem Sonnenschein nun auch die offizielle Einweihung statt, zu der neben den geladenen Gästen auch zahlreiche Eltern mit ihren Kleinen erschienen.

