Neue Radwege: Durchs Fuchstal lässt sich bald gut radeln

Die Gemeinde Fuchstal investiert 1,2 Millionen Euro in neue Radwege. Das Projekt betrifft viele unterschiedliche Punkte im Fahrradwegnetz.

Verbessert wird das Radwegenetz in Fuchstal mit einem Kostenaufwand von rund 1,2 Millionen Euro. Die Gemeinderäte vergaben in ihrer jüngsten Sitzung die sieben Einzelaufträge jeweils einstimmig an drei verschiedene Bauunternehmen aus der Region. Bezuschusst wird die Maßnahme vom Bund mit knapp 800.000 Euro und dem Landkreis mit 150.000 Euro, sodass die Gemeinde Fuchstal selbst 260.000 Euro aufzubringen hat. Vorgesehen ist eine Asphaltierung mit einer Breite von 3,50 Metern. Wie Zweiter Bürgermeister Stephan Völk anmerkte, wird die Ausführung zwar zeitnah erfolgen, ob man allerdings bis zum Herbst fertig wird, ist unklar.

Fernradweg von Landsberg nach Füssen wird ebenfalls ausgebaut

Ein zentrales Projekt war die Neugestaltung des Weges entlang der Via Claudia Augusta, der aus Richtung Oberdießen kommend bislang auf die Kreisstraße von Unterdießen nach Asch geleitet worden war. Hier mussten die Radfahrer über die unübersichtliche Kreuzung mit der Stockstraße sowie entlang an Apotheke und Arztpraxis mit zahlreichen parkenden Autos in Richtung Mittelschule fahren. Ortskundige nutzten als Alternative schon jetzt die Trasse am Reitplatz und an den Baugebieten "Sonnenfeld" und "Ascherfeld" vorbei in Richtung Kindergarten. Diese wird nun auf einer Länge von etwa 1700 Metern ausgebaut, wofür allein 420.000 Euro ausgegeben werden.

Eine weitere Maßnahme betrifft die Fortsetzung dieses Fernradweges von Landsberg nach Füssen, nämlich von Leeder bis zur Gemarkungsgrenze nach Denklingen, für einen Kilometer werden hier 150.000 Euro fällig. Bis zur Hangkante bereits ausgebaut ist der Radweg in Verlängerung des Hartwiesenweges in Leeder. Nun wird für knapp 300.000 Euro auch noch das 900 Meter lange Stück in Richtung Osten angelegt, es mündet dann auf Höhe des römischen Meilensteins in die Verbindungsstraße zur B17.

Sieben Einzelaufträge wurden nun im Rahmen des Projektes vergeben

In wassergebundener Decke ausgeführt und nicht asphaltiert wird das Teilstück der Fahrradroute von Asch nach Seestall vom Bahnübergang bis kurz vor die Hangkante. Für diese etwa 1400 Meter werden knapp 200.000 Euro berechnet. Zwei weitere kleinere Maßnahmen betreffen ein 200 Meter langes Verbindungsstück parallel zur Straße von Leeder zur B17 östlich des Bahnübergangs und der Weg durch den Wald von Schäfmoos nach Menhofen.

Hingewiesen wurde bei den Auftragsvergaben von Ratsmitglied Wolfram Ruoff (Neue Liste), dass man einen Großteil dieses Paketes in der Projektgruppe Mobilität des Bürgerforums Buntes Fuchstal erarbeitet habe. Dies sei in Zusammenarbeit mit Martin Baumeister vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und Rainer Mahl vom Landratsamt erfolgt. Es sei sehr schwierig gewesen, die Förderung zu erhalten, hatte Bürgermeister Erwin Karg im Gemeindeblatt Heimat Fuchstal in dem Zusammenhang festgestellt.