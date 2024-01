Rekordzahl von Einsätzen für Feuerwehr Asch

In keinem Jahr waren die Feuerwehr Asch so oft und so viele Stunden im Einsatz wie 2023. Bei der Jahresversammlung sind auch der Status als Verein und das Feuerwehrhaus Thema.

Gefordert wie schon lange nicht mehr war die Freiwillige Feuerwehr Asch im vergangenen Jahr. Wie Kommandant Roland Treischl bei der Mitgliederversammlung im Haus der Begegnung berichtete, war man bei 25 Einsätzen aktiv – ein Rekordhoch. Dabei leisteten die 44 Aktiven 1143 Stunden, hinzu kamen 493 Übungsstunden. Aufwändigster Einsatz war das Löschen eines brennenden Hackschnitzelhaufens auf einem Biomassehof bei Leeder, bei dem die Feuerwehr über 22 Stunden am Ort des Geschehens war.

2023 gab es keinen Unfall mit Schwerverletzten für die Feuerwehr Asch

Treischl hatte zu Beginn der Versammlung das Feuerwehrjahr als ein normales ohne besondere Vorkommnisse überschrieben. Kurios sei eine Wohnungsöffnung im September gewesen. Denn dies sei eigentlich eher ein Fall für den Schlüsseldienst, stellte er fest. Da sich allerdings Essen im Ofen befand, habe es sich um eine Situation mir Gefahr in Verzug gehandelt. Ungewöhnlich sei auch ein ABC-Alarm verlaufen, bei dem in Dornstetten zwar ein undefinierbarer Geruch aus dem Kanal gemeldet worden war, aber nichts nachgewiesen werden konnte.

Zum Standardprogramm der Feuerwehr gehöre das Ausrücken nach dem Auslösen von Brandmeldeanlagen. Dabei handle es sich zwar in 99 Prozent der Fälle um Fehlalarme, so der Kommandant, man dürfe die Einsätze allerdings nicht unterschätzen und sollte dafür notfalls auch den Arbeitsplatz verlassen. Denn in dem einen Prozent sei rasches Eingreifen erforderlich. Zur Vorbereitung von belastenden Einsätzen hatte Diakon Franz Bauer in Asch einen Vortrag gehalten. Allerdings habe die Feuerwehr 2023 – im Gegensatz zu den Vorjahren – bei keinem Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Hilfe leisten müssen.

Freiwillige Feuerwehr Asch lässt sich ins Vereinsregister eintragen

Bei einer gemeinsamen Übung der Abschnittsfeuerwehren am Lechsberg habe man, so Treischl, festgestellt, dass man im Ernstfall zur Unterstützung der Löschwasserversorgung eine Saugleitung zum Wiesbach legen müsste. Zufrieden zeigte sich der Kommandant darüber, dass man seit Beginn seiner Amtszeit vor vier Jahren die Zahl der Aktiven um zehn hatte steigern können, unter ihnen befinden sich auch zwei Frauen.

Bislang hafte Vorsitzender Wolfgang Kornes privat gehaftet, das soll sich allerdings nun ändern. Von den Anwesenden wurde beschlossen, die Feuerwehr ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Zudem wurde die Beitragsfreiheit für Mitglieder über 65 Jahren gestrichen, was bei einem Jahressatz von vier Euro allerdings nicht sonderlich ins Gewicht fallen dürfte. Kornes informierte weiter, dass man mit den Vorbereitungen für die Feier des 150. Gründungsjubiläums im kommenden Jahr begonnen habe. Wie gewohnt richtete man mit den vier anderen Vereinen das Dorffest und den Weihnachtsmarkt aus. Keine Veränderungen gab es bei den Neuwahlen zum Vorstand des eingetragenen Vereins. Neben Kornes wurden sein Stellvertreter Klaus Miller, Kassenwart Nikolaus Metzger und Schriftführer Armin Schmid wiedergewählt. Kommandant Roland Treischl und sein Stellvertreter Matthias Gröber stellen sich erst wieder in zwei Jahren der Abstimmung.

In seinem Grußwort bezeichnete Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg das Ascher Feuerwehrhaus als nicht mehr zeitgemäß, gemeinsam mit Leeder plane man deshalb einen Neubau neben dem Wärmetopf, dessen Kosten er auf fünf bis sechs Millionen Euro schätze. Dessen Einweihung werde er in seiner Amtszeit als Bürgermeister zwar nicht mehr erleben, er freue sich aber trotzdem, wenn er eingeladen werde. Kreisbrandmeister Tobias Kettner lud die Ascher Wehr zur Übung in das Ausbildungszentrum nach Pürgen ein. In dem geplanten neuen Feuerwehrhaus von Asch und Leeder sehe er einen guten Standort für eine gemeinsame Jugendausbildung.