TSV Landsberg stellt neuen Sportdirektor vor

Der künftige Sportdirektor des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg kommt aus dem eigenen Verein.

Marko Braovac ist neuer Sportdirektor des TSV Landsberg. Darüber informiert der Fußball-Bayernligist in einer Pressemitteilung. Dieser habe in der Vergangenheit "sein Engagement und seine Fachkompetenz beim TSV Landsberg eindrucksvoll unter Beweis gestellt", heißt es weiter. Der 34-Jährige trainiert seit mehreren Jahren Nachwuchsmannschaften des TSV Landsberg. Er stand diese Saison zudem für die Reserve des Vereins in der Kreisliga auf dem Platz.

Abteilungsleiter des TSV Landsberg lobt bisherige Arbeit

Abteilungsleiter Patrick Gilg sagt: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Marko Braovac die ideale Besetzung für die Position des Sportdirektors gefunden haben. Sein bisheriges Wirken im Verein und seine Vision für die Zukunft haben uns beeindruckt und wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen unter seiner Führung.“ Eine seiner Hauptaufgaben wird die Zusammenstellung des Kaders und des Trainerteams für die Bayernliga-Mannschaft in der kommenden Saison sein. (AZ)

