Geltendorf

vor 17 Min.

Ast fällt am Geltendorfer Bahnhof auf ein Taxi

Ein riesiger Ast fällt am Dienstagmorgen auf ein Taxi am Geltendorfer Bahnhof.

Plus Glück im Unglück hat ein Taxifahrer am Geltendorfer Bahnhof. Ein riesiger Ast fällt am Dienstagvormittag auf sein Auto. Der Schaden ist hoch.

Von Alwin Reiter Artikel anhören Shape

Wohl nicht durch die anhaltende Trockenheit brach ein Ast von der Buche am Taxistand am Bahnhof Geltendorf. Schon öfter brachen Äste von ausgewachsenen Bäumen ab, nicht nur am Bahnhof, sondern auch im Bereich Grüner Hügel.

Am Dienstagvormittag setzte leichter Regen ein. Taxiunternehmer Anton Bosch aus Geltendorf stand mit seinem Taxi am Taxistand vor dem Bahnhof Geltendorf, als ein riesiger Ast auf das Taxi fiel und es erheblich beschädigte. Der Taxifahrer geht von einem Schaden im vierstelligen Bereich aus. Trotzdem ist er froh, dass genau in diesem Moment sein Auto unter dem Baum stand und nicht, wie es in diesem Bereich sonst üblich ist, viele Leute, die mit dem Zug ankommen und zum Imbissstand neben dem Taxistand gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen