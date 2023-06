Geltendorf

10:32 Uhr

Das Geltendorfer Funkloch schließt sich

Von Alwin Reiter Artikel anhören Shape

Beim Feuerwehrhaus in Geltendorf steht ein neuer Funkmast. Damit ist man jetzt in vielen Bereichen von Geltendorf besser am Handy erreichbar.

Viele Jahre lang war die Mitte von Geltendorf schlecht mit dem Handynetz D1 versorgt. Abhilfe schafft jetzt der neue Funkturm, der in den vergangenen Wochen zwischen dem Feuerwehrhaus und dem bebauten Wohnbereich aufgestellt wurde. Der Mast hat eine Höhe von 25 Metern und versorgt nun den Bereich Richtung Siedlung und Ortskern. Bislang hatte man im Geltendorfer Siedlungsbereich auf Höhe der Apotheke und der Tankstelle mit dem D1-Netz fast nicht telefonieren können. Auch das östlich und westlich gelegene Waldgebiet galt als Funkloch. Ein D1-Sender existiert bereits seit Jahren auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes. Wegen seiner topografischen Lage hat er aber nur eine geringe Reichweite. So werden von diesem Sender aus die Bahnstrecken östlich und westlich optimal versorgt, aber im nördlichen Bereich zur Siedlung in Geltendorf ist es nach einigen hundert Metern fast vorbei mit Empfang. Auch Eresing wird mit diesem Sender nur schwach oder gar nicht erreicht. Jedoch wurde mit einem Sender zwischen Windach und Greifenberg die Versorgung verbessert. Der Bürgermeister hätte den Funkturm lieber an einer anderen Stelle gehabt Mit der neuen Sendeanlage an der Türkenfelder Straße dürfte Geltendorf laut Bürgermeister Robert Sedlmayr für die Zukunft optimal mit Mobilfunksendern abgedeckt sein. Am liebsten hätte Sedlmayr den Sender aber auf dem gemeindeeigenen Grundstück hinter dem Feuerwehrhaus gesehen, dort wäre er auch etwas höher gestanden und hätte auch eine etwas bessere Funkabdeckung erreicht. Auf die schriftliche Anfrage bei der Deutschen Funkturm GmbH in München, ob der Sender mit der neuen 5G-Technik ausgerüstet wird, kam keine Antwort. Der Glasfaserausbau in Geltendorf soll nicht erst 2028 erfolgen Die Gemeinde sei auch am schnellen Ausbau des Glasfasernetzes durch die Telekom im Hauptort von Geltendorf interessiert, so Sedlmayr weiter. Geplant war ein Glasfaserausbau für 2024, doch wegen der gestiegenen Material- und Tiefbaukosten von bis zu 50 Prozent verschiebe sich das Projekt laut der Firma für Tiefbauten auf 2028. Sedlmayr dauert das zu lang und er will das Projekt eventuell mit anderen Maßnahmen schneller vorantreiben. Bürgermeister und Gemeinderat seien intensiv an diesem Thema dran, versichert Sedlmayr. Lesen Sie dazu auch Geltendorf Plus Einmal mit dem Bagger quer durchs Getreidefeld in Geltendorf

Geltendorf Das Jubiläumsfest des TSV Geltendorf ist ein Volltreffer

Geltendorf Plus Geltendorfer Haushalt sieht erst 2025 Geld für Paartalhalle vor

Themen folgen