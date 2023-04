Der Gemeinderat Geltendorf ist für Tempo 30 in zwei Ortsteilen

In zwei Ortsteilen von Geltendorf müssen sich Autofahrer künftig bremsen. Damit soll die Schulwegsicherheit verbessert werden.

Nicht mehr so schnell wie bisher darf künftig in zwei Ortschaften in der Gemeinde Geltendorf gefahren werden. Die bei der Verwaltung eingegangenen Anträge auf Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt Jedelstetten und die Hauptstraße in Hausen erhielten vom Gemeinderat in der jüngsten Sitzung grünes Licht.

Der Beschluss für Jedelstetten war schnell und einstimmig gefasst. Bei Hausen dauerte die Entscheidungsfindung etwas, bei einer Gegenstimme erhielt jedoch auch dieser Antrag die Zustimmung. Auf der Hauptstraße in Hausen gibt es laut Verwaltung bereits zwei Abschnitte mit Tempo 30, im Bereich der beiden Bushaltestellen. Schulkinder müssen, um zu den Haltestellen zu gelangen, auf der Straße laufen – es gibt keinen Gehweg. Tempo 30 auf der gesamten Strecke diene vor allem der Schulwegsicherheit, sagte Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP).

Radfahrer dürfen in der Einbahnstraße gegen die Fahrtrichtung fahren

Einem weiteren Antrag, die Einbahnstraße Birkenweg in Geltendorf für Radfahrer in beide Richtungen nutzbar zu machen, wurde ebenfalls zugestimmt. Der Birkenweg ist bisher ab Beginn an der Waldstraße bis zur Hausnummer 8a eine Einbahnstraße. Die durchgehende Straßenbreite von vier Metern macht laut Verwaltung Begegnungsverkehr von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern möglich. (löbh)

