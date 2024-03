Geltendorf

vor 18 Min.

Fachleute nehmen Wasserversorgung in Geltendorf unter die Lupe

Experten haben den Zustand der Wasserversorgung in der Gemeinde Geltendorf untersucht. Das Foto zeigt Wasser im Hochbehälter in Petzenhofen.

Plus Wasser und Abwasser sind auch in Geltendorf deutlich teurer geworden: Jetzt wird im Gemeinderat erläutert, vor welchen Herausforderungen die Wasserversorgung steht.

Von Gerald Modlinger

Dass Wasser und Abwasser teurer werden, haben die Geltendorfer zum Jahreswechsel zu spüren bekommen. Am meisten betrifft es das Abwasser, für das seither teilweise mehr als das Doppelte als in den vergangenen Jahren bezahlt werden muss. Aber auch das Wasser ist teurer geworden. Verbraucht ein Haushalt im Jahr 100 Kubikmeter, sind seither 357 statt bislang 301 Euro fällig. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es erneut um die Wasserversorgung. Deren Zustand hat die Gemeinde untersuchen lassen. Ergebnis: Am Wasserwerk in Walleshausen muss investiert werden. Verbesserungen werden auch beim Leitungsnetz vorgeschlagen.

Insgesamt aber, das machten die Sachverständigen aus dem großen Wasserversorgungsunternehmen Hessenwasser und der Firma 3S Consult deutlich, befindet sich der Zustand der gemeindlichen Wasserversorgung im grünen und gelben Bereich, um mit Ampelfarben zu sprechen. Ein wichtiges Prinzip beim Stand der Technik bei Wasserbetrieben ist die Redundanz. Das heißt, dass praktisch alle Betriebsteile zweifach sein müssen, um bei einem Ausfall eines Systems den Betrieb aufrechterhalten zu können. Das gilt sowohl für die Wassergewinnung als auch die Aufbereitung und Verteilung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen