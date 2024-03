Mit dem Auto gegen Baum: Junger Mann wird schwer verletzt

Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Landsberg wird im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreit ihn.

Bei einem Verkehrsunfall bei Grafrath im Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich ein junger Autofahrer aus dem Landkreis Landsberg schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei meldet, kam der 21-Jährige am Montagnachmittag zwischen Grafrath und Mauern mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den jungen Mann aus dem Auto. Der 21-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Auto wurde abgeschleppt. (AZ)

