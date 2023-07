Fahrerin eines schnellen Elektrorads stürzt und verletzt sich schwer

Ohne Fremdeinwirkung stürzt eine S-Pedelec-Fahrerin in Greifenberg und verletzt sich dabei so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht wird.

Eine 57-jährige S-Pedelec-Fahrerin (das S steht für "Speed" - solche Elektroräder können bis zu 45 km/h schnell werden) stürzte am Sonntagmittag (16. Juli) aus unbekannten Gründen, als sie mit ihrem Fahrzeug die Hauptstraße in Greifenberg befuhr. Laut Polizei war an dem Unfall keine andere Person beteiligt.

Die Frau zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und musste dem Polizeibericht zufolge durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden. Am S-Pedelec entstand leichter Sachschaden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch