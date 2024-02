Gewerbegebiet und Sportanlagen beschäftigen Greifenberger Politik

Im Greifenberger Gemeinderat geht es ums Bauen und Planen: Wie der Stand bei der Erweiterung des Gewerbegebiets und bei den gewünschten Sportstätten ist.

Mehrere Bauvorhaben haben den Greifenberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt – von Sportstätten bis zur Erweiterung des Gewerbegebiets.

Letzteres dürfte in den nächsten Jahren das Greifenberger Orts- und Landschaftsbild am stärksten verändern, denn das bislang sechs Hektar große Gebiet nördlich der Autobahn könnte dann um sieben auf 13 Hektar anwachsen. Ein erstes Strukturkonzept zur künftigen Bebauung der derzeitigen Ackerflächen, die bis zur Painhofer Straße reichen, war im Sommer im Gemeinderat vorgestellt worden.

Woher kommt die Wärme für das neue Gewerbegebiet in Greifenberg?

Jetzt schlug das Thema wieder im Gremium auf. Es wurde eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz beauftragt, außerdem ging es um die Frage, welche Wärmeträger zum Einsatz kommen könnten. Die Machbarkeitsstudie soll von der Landsberger Energieagentur (Lena) erarbeitet werden, berichtete Bürgermeisterin Patricia Müller. Mögliche Wärmeenergieträger könnten Hackschnitzel oder ein Solarfeld sein, so Müller. Gesprochen werden könnte darüber hinaus auch über den möglichen Einsatz von Wärme aus einer nahe gelegenen Biogasanlage.

Das im Juli im Gemeinderat vorgestellte Strukturkonzept für die beabsichtigte Erweiterung des Gewerbegebiets wurde in den vergangenen Monaten weiterentwickelt. Entweder im Februar oder im März werde ein Bebauungsplanentwurf vorgelegt, zu dem dann die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange beteiligt werden, kündigte Müller an.

Tennisplätze, Stockbahnen und ein Basketballkorb

Ebenfalls in diesem Stadium befindet sich das Verfahren zur Schaffung von Baurecht für eine neue Tennisanlage an der Beurer Straße zwischen Gewerbegebiet und Sägewerk. Auch hier sei der Bebauungsplanentwurf so weit gediehen, dass er demnächst ins Verfahren gehen kann. Das berichtete Müller nach der Sitzung, in der über eine Kostenerhöhung für den Sachverständigen zum Tennisplatzaufbau zu entscheiden gewesen war. Getragen würden diese am Ende vom Tennisclub. Ziel sei, dass auf den neuen Tennisplätzen im nächsten Jahr gespielt werden könne.

Gefordert ist die Gemeinde auch bei der geplanten Sanierung der Stockbahn des FC Greifenberg, vor allem auch im Hinblick auf die Beschaffung von Fördergeldern. Laut Müller soll die Zahl der Bahnen von vier auf drei reduziert und der nicht mehr so gut bespielbare Asphalt soll durch einen wasserdurchlässigeren und wettkampftauglichen Pflasterbelag ersetzt werden.

Neben der Stockbahn könnte sich auch ein Wunsch der Jugendlichen erfüllen. Dort wurde bereits eine Skaterbahn errichtet und eine Tischtennisplatte aufgestellt, nun soll diese noch mit einem Basketballkorb, einem Unterstand und einer Feuerstelle ergänzt werden, so Müller.