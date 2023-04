Wie die Gemeinde Greifenberg die Geselligkeit unterstützt

Im Gemeinderat Greifenberg geht es um Biertisch-Garnituren, einen Foodtruck und um den Kreisseniorennachmittag.

Um die Geselligkeit ist es im Greifenberger Gemeinderat gleich bei mehreren Tagesordnungspunkten gegangen. Beschlossen wurde unter anderem, dass die Gemeinde Biergartengarnituren für Veranstaltungen kauft. Die Idee dazu entstand im Zusammenhang mit beantragten Ersatzbeschaffungen für den Ortsteil Beuern. Dort gibt es laut Gemeinderat Roman Albrecht seit Jahren bereits ein Sortiment an Tischen und Bänken, die Vereinen bei Festen zur Verfügung gestellt werden können. Der Gemeinderat genehmigte wie vorgeschlagen den Kauf von 15 Garnituren plus Rollcontainer. Inklusive Fracht und Branding Gemeinde Greifenberg werden dafür 3600 Euro fällig. Der Container mit den Garnituren wird im Bauhof verwahrt, Vereine können ihn ausleihen. Privatpersonen steht das Angebot nicht zur Verfügung.

Alle 14 Tage kommt wieder der Foodtruck nach Greifenberg

Auch ein Foodtruck wird heuer wieder in Greifenberg anrollen und jeweils einen Abend lang die Bürger mit Essen und Trinken versorgen. Der Gemeinderat beschloss eine Durchführung wie im vergangenen Jahr. Das bedeutet über die Sommermonate freitags in 14-tägigem Rhythmus. Die jeweiligen Foodtrucks erhalten eine Anfahrpauschale in Höhe von 100 Euro.

Und schließlich übernimmt die Gemeinde Greifenberg auch dieses Jahr die Bewirtungskosten für Seniorinnen und Senioren, die den Kreisseniorennachmittag besuchen wollen. Dieser findet am Montag, 22. Mai, ab 14 Uhr im Festzelt in Geltendorf im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des TSV Geltendorf statt. Im vergangenen Jahr lagen die Kosten für den Nachmittag laut Bürgermeisterin Patricia Müller bei knapp 1200 Euro. (löbh)

