Hofstetten stemmt Millionenprojekt Kindergarten vorerst ohne neuen Kredit

Die Kämmerin setzt die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Hofstetten für 2023 etwas unter dem vorherigen Jahr an. Mit neuen Schulden wird nicht gerechnet.

Heuer investiert Hofstetten das meiste Geld in die weiteren Baumaßnahmen zum Kindergarten. Das Gebäude soll für über drei Millionen Euro umgebaut und erweitert werden - 2022 wurde noch mit 2,5 Millionen gerechnet. Ein neuer Kredit ist trotzdem nicht vorgesehen - ein drittes Jahr in Folge.

Laufende Kosten in Hofstetten gesunken

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben, die im Verwaltungshaushalt zusammenkommen, werden für 2023 rund 3,5 Prozent geringer ausfallen, als das Jahr davor. Rund 3,6 Millionen Euro sind heuer eingeplant. Die wichtigsten Einnahmen für die Gemeinde sind die Grundsteuern A und B, sowie die Gewerbesteuer - insgesamt 677.800 Euro und die Einkommens- und Umsatzsteuer mit rund 1,5 Millionen Euro. Vom Land bekommt Hofstetten 319.000 Euro an Zuweisungen.

Das Geld fließt zu großen Teilen in den Kindergarten der Gemeinde. 436.134 Euro werden für Personal, Bewirtschaftung und Betrieb vorgesehen. 199.650 Euro fließen in die Grundschule und die Gastschulbeiträge. Die höchste Ausgabe im Verwaltungshaushalt ist mit 1,3 Millionen die Kreisumlage, die Hofstetten an den Landkreis abgeben muss.

Im Vermögenshaushalt rechnet Kämmerin Elisabeth Baader mit rund einer Million Euro weniger als vergangenes Jahr. Insgesamt sollen 3,4 Millionen Euro investiert werden. Finanziert wird das unter anderem durch Einnahmen beim Grundstücksverkauf (1,1 Million Euro), Erschließungsbeiträge (452.930 Euro), Zuweisungen (631.200 Euro), Rücklagen (1,1 Million Euro) und eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (25.270 Euro).

Gemeinde investiert am meisten in Baumaßnahmen

Unter anderem soll in diesem Jahr an mehreren Stellen der gemeindlichen Feuerwehr investiert werden. 50.000 Euro für bewegliche Sachen, 10.000 Euro für die Planung zur Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die FFW Hagenheim. Für das Feuerwehrhaus sind im Haushaltsplan noch mal 67.000 Euro vorgesehen.

Die Grundschule soll eine neue Lüftungsanlage sowie eine Schließanlage bekommen und an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Hier investiert die Gemeinde 82.000 Euro. Einer der größeren Posten ist die Erweiterung und der Umbau des Hofstetter Kindergartens. Insgesamt beläuft sich die Kostenberechnung auf 3,2 Millionen Euro. 2023 werden 1,3 Millionen investiert, 2024 noch mal 1 Million. Im Gewerbegebiet Am Büchele sind Tiefbaumaßnahmen notwendig. Die Kämmerin rechnet mit 200.000 Euro, die investiert werden müssen. Im Baugebiet Wiesenweg sind für die restlichen Erschließungsarbeiten 178.000 Euro eingeplant. Der Gasthof zum Löwen, der bisweilen noch keinen neuen Pächter gefunden hat, soll für 30.000 Euro renoviert werden.

Wie bereits 2021 und 2022 wird die Gemeinde 2023 keinen Kredit aufnehmen. Der Schuldenstand der Gemeinde beläuft sich nach einer Rückzahlung von 320.500 Euro auf rund 1,4 Millionen Euro. Das sind knapp 765 Euro pro Einwohner.