Pächter des Gasthofs zum Löwen in Hagenheim sagt Servus

Plus Die Gemeinde Hofstetten muss sich einen neuen Pächter für den Gasthof zum Löwen in Hagenheim suchen. Hubert Mestenhauser hört auf und nennt dafür drei Gründe.

Hubert Mestenhauser ist Gastwirt mit Leib und Seele, dennoch hört er als Pächter des Gasthofs zum Löwen in Hagenheim im April auf, den er seit 2018 betreibt und dort bayerische Küche auf den Teller bringt. Für seine Entscheidung, Gastronomie und Catering einzustellen, nennt er drei zentrale Gründe. Die Gemeinde Hofstetten, der Mestenhauser bescheinigt, ein "sehr fairer Vermieter" zu sein, muss nun einen neuen Pächter finden.