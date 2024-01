Straßenarbeiten "Am Büchele" warten auf Glasfaserausbau

Nachdem die Glasfaserkabel verlegt sind, soll im Industriegebiet Hofstetten ein Straßenteil ausgebaut werden.

Der Gemeinderat in Hofstetten hat zuletzt Aufträge für die Arbeiten an der Straße "Am Büchele" im Industriegebiet des Ortes vergeben. Zum einen soll dort in der Sackgasse die Asphaltdecke neu gemacht werden. Allerdings habe man für die Umsetzung den Spätsommer ins Auge gefasst, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Högenauer. Nicht, weil die Firmen nicht früher verfügbar seien, aber weil dort in diesem Jahr noch Glasfaser verlegt werden soll.

Damit die Lechwerke die neue Straße nicht aufreißen muss, um die Glasfaserkabel zu verlegen, habe man mit der Straßenbaufirma mal September vereinbart. Einschränkungen werde es bei den Arbeiten wohl geben, allerdings sei es übersichtlich, da diese an einem Wochenende gemacht werden sollen, wenn im Industriegebiet weniger los ist. Der zweite Auftrag wurde für den östlichen Ausbau der Straße vergeben. Das würde zeitlich zwar länger dauern, als die Asphaltdecke zu erneuern, allerdings sei in diesem Fall die Straße zumindest von beiden Seiten befahrbar, so Högenauer.

In der gleichen Gemeinderatssitzung wurde zudem der Haushaltsplan der BRK Kindertagesstätte genehmigt. Dort liefe alles gut, allerdings seien die Kosten für die Gemeinde, so wie in anderen Ortschaften auch, mittlerweile gestiegen. Das läge unter anderem daran, dass das Personal mehr Lohn erhalte. "Und das ist auch richtig so", sagt Högenauer. Die Elternbeiträge würden die Kosten nicht abdecken. Im Haushalt 2024 werden diese aber zumindest zu einem Teil noch einmal angepasst.