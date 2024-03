Wieder Diebstahlsversuch im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten

In Hofstetten versucht ein Unbekannter auf dem Abfallwirtschaftszentrum einzubrechen. Das ist der zweite Vorfall innerhalb eines Monats.

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurde versucht, auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums Hofstetten einzubrechen. Der Täter wurde bei seiner Tatausführung gestört und floh in Richtung Westerschondorf, berichtet die Dießener Polizei. Es ist davon auszugehen, dass er in der Nähe ein Fahrzeug abgestellt hatte. Die Polizei bittet Beobachtungen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. Erst Anfang Februar waren nachts ebenfalls Einbrecher auf dem Gelände festgestellt worden. (AZ)

