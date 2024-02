Fahrer eines Kleintransporters fährt ungebremst in Pannenfahrzeug

Eine Autofahrerin muss ihren Wagen bei Hohenfurch am Fahrbahnrand abstellen. Ein 29-jähriger Münchner übersieht das Auto.

Ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B17 zwischen Kinsau und Hohenfurch entstanden. Dabei übersah der Fahrer eines Kleintransporters ein Pannenfahrzeug.

Wie die Polizei meldet, fuhr eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit ihrem Pkw auf der B17 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen Kinsau und Hohenfurch, kurz nach der Landkreisgrenze im zweispurigen Bereich, leuchtete plötzlich die Motorkontrollleuchte an ihrem Pkw und sie verlor an Geschwindigkeit. Die Frau konnte den Wagen nicht mehr beschleunigen, fuhr an den rechten Fahrbahnrand und blieb dort stehen. Danach verließ sie ihr Fahrzeug, legte ihre Warnweste an und stellte sich hinter die Schutzplanke, um zu telefonieren.

Frontal mit dem Pannenfahrzeug kollidiert

Kurz darauf übersah ein 29-jähriger Mann aus München mit seinem Kleintransporter, laut Polizei aus Unachtsamkeit, den vor ihm stehenden Pkw. Der Kleintransporter kollidierte frontal und ungebremst mit dem Heck des Pannenfahrzeugs. Am Kleintransporter entstand ein Frontschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Da beide Fahrzeuge Betriebsstoffe verloren, wurde die Feuerwehr Hohenfurch alarmiert, die mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort war, die Fahrbahn reinigte und den Verkehr regelte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, meldet die Polizei. (AZ)

