Holzhausen

vor 18 Min.

Holzhausen: Abschied von der Autorin Helene Walterskirchen

Plus Die umstrittene Autorin Helene Walterskirchen lebt in Schloss Rudolfshausen in Holzhausen. Jetzt ist sie im Alter von 71 Jahren gestorben.

Von Thomas Wunder

Helene Walterskirchen, die ihren Wohn- und Schaffensort im Schloss Rudolfshausen in Holzhausen hatte, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Sie war Autorin, Publizistin, Selbstverlegerin, Kultur-Mentorin, Friedenskultur-Expertin, Songtexterin, Projektleiterin sowie Kultur-Coach und ihr Gedankengut durchaus umstritten.

