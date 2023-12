Hurlach

Bewegungstreffs im Landkreis: So halten sich die Ältesten fit

Rolf Schmitz (rechts) und Helmut Weihrather (Vierter von rechts) leiten den Bewegungstreff in Hurlach.

Plus Bei fast jeder Witterung versammeln sich etwa in Hurlach viele Senioren zum Morgensport. Der Bewegungstreff zeigt, wie Sport und Sozialkontakte Hand in Hand gehen.

Von Vanessa Polednia

Der Schnee hat sich nach einem kurzen, dafür chaotischen Intermezzo wieder aus dem Landkreis verabschiedet und auch der Regen macht pünktlich Pause, als sich Mitte Dezember eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren vor dem Haus der Begegnung in Hurlach kurz vor halb 10 Uhr trifft. Als auch noch die Sonne zwischen Wolken durchblitzt, könnten die Bedingungen für das Vorhaben der Gruppe kaum besser sein. Denn sie treffen sich jeden Mittwoch zum Morgensport – und das zu allen Jahreszeiten und fast allen Wetterbedingungen.

"Letztes Jahr haben wir eine kurze Winterpause über die Feiertage gemacht, aber das lag nicht am Wetter, sondern weil viele über die Feiertage viel beschäftigt waren", erklärt Übungsleiter Rolf Schmitz auf den wenigen Metern Weg bis zum alten Pfarrhof, sozusagen der Warmlaufrunde. Zwar im Freien, doch von drei Mauern umgeben, sind die Teilnehmenden des Bewegungstreffs windgeschützt.

