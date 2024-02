Der Fußball rollt wieder

Das inklusives Fußball-Benefizturnier finden wieder in der Sport- und Kulturhalle Hurlach statt.

Bereits zum 9. Mal findet am 17. Februar in der Sport- und Kulturhalle Hurlach ein inklusives Benefiz-Fußballturnier für AH-Mannschaften statt. Seit 2014 kommen dort Anfang jeden Jahres (mit Ausnahme der Coronazeit) zehn AH-Mannschaften und eine Reihe Fußballerinnen und Fußballer der Erwachsenenmannschaften von Regens Wagner Holzhausen zu einem freundschaftlich-sportlichen Wettkampf zusammen. Beginn ist um 14.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Als Veranstalter des Turniers, das 2024 wieder unter der bewährten Schirmherrschaft von Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz und Iglings Bürgermeister Günter Först steht, zeichnen der Sportverein Hurlach, die „Freunde und Förderer von Regens Wagner Holzhausen e.V.“ sowie Regens Wagner Holzhausen in einer Gemeinschaftsaktion verantwortlich. Der Erlös aus Startgeldern und Speisenverkauf geht an den Förderverein und fließt diesmal in das inklusive Projekt „Kultur im Gewächshaus“ bei Regens Wagner Holzhausen.

„Es ist die Begeisterung für den Fußballsport“, so Mitorganisator Herbert Thanner vom Förderverein, „die hier Menschen mit und ohne Behinderung so zusammenschweißt, dass buchstäblich keiner im Abseits steht.“ Ralf Jodl, Co-Geschäftsführer von SIP Scootershop, bestätigt: „Dieses tolle Turnier vermittelt wichtige SIP-Werte wie Diversität, Respekt und Teamgeist – da sind wir natürlich dabei!“

Für das Miteinander beim geselligen Beisammensein steht ein kulinarisches Angebot einschließlich Kaffee und Kuchen bereit, nach der Siegerehrung sorgt Unterhaltungsmusik für den gemütlichen Ausklang. (AZ)