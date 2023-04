Hurlach kalkuliert beim Haushalt vorsichtig

Plus Die Gemeinde Hurlach bespricht ihre Haushaltspläne für das laufende Jahr. Aus den Reihen der Dorfgemeinschaft gibt es Kritik.

Der Haushalt der Gemeinde Hurlach ist einstimmig verabschiedet. Er hat ein Gesamtvolumen von knapp 10.000 Euro, zu jeweils rund der Hälfte aufgeteilt auf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben gleich. Sie liegen bei 340 (Grundsteuer) und 360 Prozent. Kredite für Investitionen sind nicht vorgesehen. Zur Deckung laufender Kosten jedoch schon: Dafür ist im Haushaltsjahr 2023 ein Kredit in Höhe von 2,3 Millionen Euro eingestellt. Ob dieser letztlich in Anspruch genommen werden muss, steht laut Kämmerer Otto Lichtblau nicht fest.

Vor der Abstimmung hatte Lichtblau den Gemeinderäten das Zahlenwerk zunächst eingehend erklärt und erläutert. Höchst erfreulich seien die Gewerbesteuereinnahmen, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal die zwei Millionen Grenze überschritten. Den Ansatz für 2023 habe er mit 1,4 Millionen Euro trotzdem eher vorsichtig gewählt, so der Kämmerer. Bei der Einkommensteuer ist nicht so viel Bewegung, hier bleiben die Zahlen immer ähnlich und seit Jahren knapp über einer Million Euro.