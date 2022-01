Melanie Holl aus Hurlach ist Deutsche Meisterin im Gabelstaplerfahren

Plus Melanie Holl interessiert sich schon immer für Maschinen. Durch ihre berufliche Tätigkeit wird sie deutsche Meisterin. Was ihr Erfolgsgeheimnis ist.

Eigentlich wollte Melanie Holl Hubschrauberpilotin werden. Das klappte zwar nicht, dafür ist die Hurlacherin mit einem anderen außergewöhnlichen Fahrzeug wahrlich meisterlich unterwegs: Sie ist amtierende deutsche Meisterin im Gabelstaplerfahren. Sie erzählt, wie es dazu kam.