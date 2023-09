Hurlach

06:45 Uhr

Tag des offenen Denkmals in Hurlach: Eine Kapelle gegen viele Leiden

Hurlachs Altbürgermeister Wilhelm Böhm bot am Tag des offenen Denkmals eine Führung in der Kapelle Sankt Margaretha in Hurlach.

Plus Schutzheilige der Gebärenden und Helferin bei Sprachschwierigkeiten: Bei den Heiligenfiguren in der Kapelle Sankt Margaretha sind die Frauen in der Mehrzahl.

Von Romi Löbhard

Zum Tag des offenen Denkmals 2023 bot Hurlachs Altbürgermeister Wilhelm Böhm eine Führung in der Kapelle Sankt Margaretha an der Hangkante des ehemaligen Lechufers am südlichen Ortsende von Hurlach an. Etwa 25 Interessierte hatten das Angebot angenommen und lauschten den Ausführungen von Böhm, der bis heute ein Angehörigengrab auf dem ehemaligen Friedhof rund um die kleine Kirche pflegt.

Die Kapelle entstand Ende des 15. Jahrhunderts als Saalbau mit mehreckigem Chor. Im 16. Jahrhundert erhielt sie ein Langhaus als Erweiterung. Der Boden sind heute kaum mehr erschwingliche Solnhofener Platten. Anfang der 2000er-Jahre wurde sie renoviert und in den heutigen Zustand gebracht. Dabei erhielt das Gotteshaus neue Bänke, die vom Hurlacher Anton Glatz angefertigt wurden. Auffällig in der Kapelle: Bei den Heiligenfiguren sind die Frauen in der Mehrzahl. Mit dabei sind drei Frauen unter den ansonsten männlichen 14 Nothelfern. Am Hochaltar befindet sich Kirchenpatronin Margaretha, laut Böhm Schutzheilige der Gebärenden und Helferin bei Wunden. Barbara werde bei drohenden Unwettern angerufen, sei Helferin gegen Blitz und Feuer. Katharina schließlich sei Helferin bei Sprachschwierigkeiten.

