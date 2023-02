Viel gute Laune und Kritik an Klimaaktivisten beim Gaudiwurm in Igling

Zum Faschingsumzug in Igling kommen 5000 Zuschauer. Die Lokalpolitik wird ebenso wie die Klimaaktivisten aufs Korn genommen. Eine Teilnehmerin bewegt sich auf besondere Weise fort.

Egal, wohin man am Samstagnachmittag in Igling blickte, überall sah man gut gelaunte Menschen. Rund 5000 Besucher kamen zum ersten Faschingsumzug des Jahres im Kreis Landsberg, schätzen die Organisatoren. Die 45 teilnehmenden Gruppen boten ihnen beim Umzug durch das Dorf einen unterhaltsamen Mix aus Partywagen, Musik- und Tanzgruppen und kommunalpolitischen Themen. Der Freizeitverein Holzhausen setzte Bürgermeister Günter Först auf den selbstgebastelten Schildern eine Narrenkappe auf und machte auf die schwierige Situation des Vereins aufmerksam.

"Günter lach net, wir ham kei Dach net", war da beispielsweise zu lesen. Der Verein sucht händeringend nach Lagerflächen für sein Equipment. Sein bisheriges Lager musste er wegen nun privater Nutzung aufgeben. "Leider vermieten manche lieber an Besitzer von Wohnmobilen als an die eigenen Vereine. Das ist ja auch andernorts im Landkreis ein Problem", sagt der Vorsitzende Robert Schuster. Unterstützung erhielt der Verein auch von der Musikkapelle Holzhausen. Alle hatten ein gebasteltes und einheitlich gehaltenes Dach auf dem Kopf.

Hier sind die Bilder vom Iglinger Faschingsumzug zu sehen:

94 Bilder Der Faschingsumzug in Igling Foto: Thorsten Jordan

Ein anderes Thema, die Situation an der Bushaltestelle beim Iglinger Kreisverkehr, nahmen die Freien Wähler auf die Schippe. Seit ein Lkw-Fahrer dort vor zwei Jahren einen Unfall hatte, gibt es keinen Wetterschutz mehr. Immerhin das Gerüst wurde vor einem Jahr wieder aufgestellt und es gibt ein Holzdach. Als Glaserei Glasfrei waren die Freien Wähler beim Umzug unterwegs. Ihr Produkt sei zu 100 Prozent wind-, wasser- und regendurchlässig informierte das vermeintliche Unternehmen. Die im Wartehäuschen sitzende Puppe bekam immer wieder eine Wasserdusche aus einem Schlauch ab. Den Freien Wählern gehört auch der Bürgermeister an. Först war im Umzug mit dem Männerchor unterwegs. Der suchte eine Haushaltshilfe für den neuen Pfarrer Jean Kapena Mwanza. Der betrachtete das Geschehen sichtlich amüsiert vom Wagen aus, auf dem die Jury, zu der auch die Bürgermeister von Obermeitingen, Hurlach und Kaufering gehörten, ganz genau hinsahen und bewerteten.

Wenig übrig haben die Iglinger offensichtlich für Klimaaktivisten. So war der Theaterverein als "Mobile Aktivisten Entsorgung" unterwegs und ginge es nach den Iglinger Löwen, einem Fanclub von 1860 München, ist die Stoßrichtung auch klar: "Lieber Fußball-Aktivisten als Klimaaktivisten." Bei den Kickern ist das, was wenig verwundert, aber nicht das einzige Feindbild. Der FC Bayern München und Uli Hoeneß mit einem Geldkoffer durften nicht fehlen. Und wie das Fußballfans gerne machen, markierten auch die Löwen-Fans ihr Revier mit Aufklebern. Auch die anwesenden Bürgermeister bekamen einen 1860-Aufkleber auf die Kleidung. Mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern machte die Kindertagesstätte mit, die für Naturschutz und blühende Flächen in Igling warb.

Lesen Sie dazu auch

Der Iglinger Theaterverein nahm die Klimaaktivisten aufs Korn. Foto: Thorsten Jordan

Insgesamt 45 Gruppen nahmen heuer in Igling teil. "15 haben leider vor drei Wochen noch abgesagt. Sie nehmen am Nachtumzug in Münsterhausen (Landkreis Günzburg) teil. Und Münsterhausen erlaubt keine Teilnahme an einem anderen Umzug an dem Tag", sagt Nicole Schleicher, Vorsitzende des ausrichtenden Faschingsvereins. "Es war dennoch eine bombastische Stimmung und alles ist entspannt über die Bühne gegangen", zog Schleicher ein erstes Resümee am frühen Abend.

Angeführt von den Trommlern der Gruppe „Samba Loco“ ging es für die 2000 Teilnehmenden durch Igling. So manche Gruppe machte mächtig Alarm, auch um die Jury zu beeindrucken, schließlich werden die drei jeweils besten Fußgruppen und Wagen ausgezeichnet. Beim Wikinger-Schiff der Schwabhauser konnte man schon Sorge haben, dass es kentert, so wankte es nach links und rechts. Auch die Diedorfer (Landkreis Augsburg) legten sich ins Zeug. Sie brachten die Zuschauer dazu, in die Knie zu gehen, aufzuspringen und ausgelassen zu tanzen.

Iglingerin legt Strecke auf Stelzen zurück beim Faschingsumzug

Den wohl anstrengendsten Job hatte im Umzug aber wohl eine Iglingerin, die als hoch gewachsener Baum unterwegs war und die gesamte Strecke auf Stelzen zurücklegte. Das brachte dem Mitglied der Radler- und Schloßschützen ein Lob des Moderators ein. "Applaus für Johanna", rief Richard Lang begeistert. Den weitesten Anreiseweg hatten heuer Gruppen aus Burgau und Nordendorf.

Nach dem Umzug ging die Party in Igling unter anderem im Festzelt weiter. Foto: Faschingsverein Igling

Wer bei der Abstimmung die Nase vorn hat, wurde im Festzelt bekannt gegeben. Bei den Wagen siegte die Jugendinitiative Scheuring, die einheitlich gekleidet als Schüler von Hogwarts unterwegs waren, der Schule aus Harry Potter. Zweiter wurden die Faschingsfreunde Hiltonia aus Hiltenfingen vor der Landjugend Weil, bei der sich heuer alles um den Film Madagascar dreht. Bei den Fußgruppen machten die Iglinger die Plätze unter sich aus. Es gewannen die Radler- und Schloßschützen Igling, die sich dem Thema Energie und deren Gewinnung vor Ort widmeten, vor der Kindertagesstätte und dem Theaterverein. Am Abend ging die Party in den Gaststätten des Ortes und im Festzelt weiter.