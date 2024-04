Technischer Defekt: Pkw fängt bei Issing Feuer

Bei Issing gerät am Freitag der Motorraum eines Fahrzeugs in Brand. Ein Landwirt und zwei Verkehrsteilnehmerinnen reagieren schnell.

Am Freitagvormittag ist bei Issing ein Pkw in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-Jähriger aus dem südlichen Landkreis mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Issing und Reichlingsried unterwegs. Nachdem dem Mann eine Fehlermeldung seines Fahrzeuges angezeigt wurde, musste er nach kurzer Zeit anhalten, da er eine starke Rauchentwicklung wahrnahm. Anschließend geriet der Motorraum seines Fahrzeuges in Brand.

Ein Landwirt und zwei andere Verkehrsteilnehmerinnen nahmen mit Wasser und Feuerlöscher erste Löschversuche vor, die eine Ausbreitung des Brandes verhinderten. Die hinzugerufenen Feuerwehren Issing und Pflugdorf/Stadl konnten das Feuer schließlich zügig löschen. Da es laut Polizei keinerlei Anzeichen einer Fremdeinwirkung gibt, wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (AZ)

Lesen Sie dazu auch