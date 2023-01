Die ersten Bands für das Puls-Festival 2023 in Kaltenberg stehen fest

Vom 8. bis 10. Juni steigt auf Schloss Kaltenberg das "Puls Open Air 2023". Die ersten Bands, die auftreten werden, stehen schon fest.

Vom 8. bis 10. Juni 2023 holt das "Puls Open Air" gemeinsam mit dem neuen Veranstalter "Schloss Kaltenberg" ausgewählte Bands, DJs und Live-Podcasts nach Kaltenberg. Die ersten Musik-Acts stehen bereits fest und verheißen viel Abwechslung und neue Lieblingsmusik: Mit dabei sind laut Pressemitteilung unter anderem 01099, Beabadoobee, Ekkstacy, Nura, Ennio und viele mehr. Ein größeres Gelände bietet im kommenden Jahr mehr Platz zum Musik entdecken, Verweilen und Feiern.

Das "Puls Open Air" besinne sich musikalisch wieder auf seine Wurzeln, heißt es in der Mitteilung weiter. "Musik entdecken und lieben lernen stehen ganz klar im Mittelpunkt", aber auch nationale und internationale Festivalhighlights werden mit dabei sein. Nach dem Sommer 2022 gehört dazu auch die Dresdner Band 01099, die mit ihrem entspannt treibenden Hip-Hop einige der größten Festivals zu riesigen Moshpits verwandelt hat. Beatrice Ilejay Laus alias Beabadoobee kommt zu einem ihrer raren Festivalauftritte nach Kaltenberg. Die 22-jährige Londonerin gehört mit Millionen Streamingplays und ihrem Überhit „Death Bed (Coffee for Your Head)“, den sie zusammen mit Powfu veröffentlicht hat, aktuell zu den Durchstarterinnen der Stunde.

Bis zu 80 Acts aus Bayern, Deutschland und der Welt sind dabei

Einen etwas weiteren Weg haben Ekkstacy hinter sich, wenn sie im nächsten Sommer auf die Bühne gehen. Die Kanadier zählen mit ihrer Mischung aus Post-Punk, Indie, Hip-Hop und Synth-Wave zu den spannendsten Entdeckungen von 2022 und haben es damit in jedes internationale Musikmagazin geschafft. Sehr erfolgreich in ihren jeweils eigenen Genres wird die Kombination aus beiden zu einem einzigartigen Erlebnis, das es erstmals beim PULS Open Air zu bestaunen gibt. R’n’B-Hip-Hop und klare Messages gibt es mit Nura, Party-Vibes mit Ski Aggu, Indiesound aus Bayern mit Kaffkiez und dem Gewinner des New Music Award 2022, Ennio. Die Palette ist breit gefächert und nur ein Anfang. Bis zu 80 Acts aus Bayern, Deutschland und der ganzen Welt werden nächstes Jahr beim "Puls Open Air" erwartet. Dazu kommen noch spannende Livepodcasts, Workshops und eine große Menge an Platz zum Wohlfühlen.

Ab sofort können mit den Ticket-Codes Puls Open Air: Besucher warten noch immer auf Ticketerstattung und zwar für das gesamte Wochenende, unabhängig von der Art des Tickets aus dem 2022. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, ist das "Puls Open Air 2023" keine Ersatzveranstaltung für das abgebrochene Festival 2022. Für die Rückerstattung der Tickets 2022 sei der Veranstalter des "Puls Open Air 2022", die Amont Gastro GmbH verantwortlich. (AZ)

