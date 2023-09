Kaufering

105 Jahre Brückenwirt in Kaufering: Schlemmen in lockerer Atmosphäre

Plus 105 Jahre Brückenwirt und 100 Jahre Partnerschaft mit Hasenbräu werden unter anderem mit einer offenen Küche und vielen Gastköchen in Kaufering gefeiert.

Schlemmen beim Food-Festival und den Köchen beim Live-Cooking über die Schulter schauen – rund 100 Gäste waren diesem Angebot des Brückenwirts in Kaufering gefolgt. Anlass ist das 105-jährige Bestehen der Wirtschaft. Genossen wurde in besonderer Atmosphäre im luftigen Zelt mit Musik hinter dem Biergarten mit Grünflächen und plätscherndem Bach. Weiße Lampions schaukelten im leichten Luftzug, der durch das Zelt ging, dessen zentraler Punkt die Live-Cooking-Station war, an der verschiedene Köche und Köchinnen, mit denen Christian Fischer freundschaftlich verbunden ist, ihre besonderen Kreationen zauberten.

33 Bilder Impressionen vom Menüabend beim Brückenwirt Foto: Christian Rudnik

Sardische Pasta, Schweinebäckchen und hauchdünne Zwetschgenscheiben lassen die Gäste schwärmen

Stefan Fuß vom Gasthof Goldener Stern in Rohrbach schnitt Radicchio in feine Streifen, eine Zutat für die gepökelten Schweinebäckchen mit Fregola, traditioneller sardischer Pasta, die ihre wunderbaren Raucharomen durch den Rauchaal, der klein geschnitten wie Speckwürfel zugemischt wurde, erhielten. Ein fruchtiges Pendant bildeten die hauchdünnen Zwetschgenscheiben, als Garnitur streute Stefan Fuß besagten Radicchio und gemahlenen Liebstöckel. Mit dieser Speise, die es in abgewandelter Form auch in seiner Gaststätte gibt, hatte er rundum den Geschmack von Birgit Heilrath-Füßler getroffen, die mit ihrem Mann Günther und Freunden zum wiederholten Mal an "Fischer&Friends"-Events teilnahm – wie viele der anwesenden Gäste. „Das war das beste Gericht“, schwärmte sie, als sie die Hauptspeisen durchprobiert hatte und bei den Nachtischen, darunter Zitronengugelhupf mit Yuzo, Mango, Pistazie und Miso, zubereitet von Paul Pasztor, angekommen war. Auch Marco Bärwolf, der mit am Tisch saß, war so begeistert, dass er sich gleich noch eine Portion holte.

