Autofahrerin fährt in Kaufering gegen einen Baum

Auf der Bayernstraße in Kaufering kollidiert eine Autofahrerin mit einem Baum. Ihr Fahrzeug muss abgeschleppt werden.

In Kaufering ist am Donnerstag gegen 23.30 Uhr eine Autofahrerin gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei befuhr die 49-Jährige die Bayernstraße in Richtung Alt-Kaufering. Vor der Lechbrücke kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit dem Baum.

Die Fahrerin blieb unverletzt, so die Polizei. Das Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (AZ)