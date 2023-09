Die Gemeinde Kaufering erhält staatliche Fördergelder für Mietwohnungen

Das Kommunale Wohnraumförderprogramm steuert für den geplanten Neubau an der Hessenstraße 35,5 Millionen Euro bei.

Der Markt Kaufering plant an der Hessenstraße einen Neubau mit 120 Mietwohnungen zu errichten. Dazu hat die Regierung von Oberbayern staatliche Fördergelder in Höhe von gut 35,5 Millionen Euro aus dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm bewilligt, heißt es in einer Pressemitteilung. Davon werden 16,5 Millionen Euro als Zuschüsse ausbezahlt und 19 Millionen Euro als zinsgünstige Förderdarlehen angeboten. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 42 Millionen Euro.

Mit dem Projekt sollen hauptsächlich Wohnungen für Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung oder für einkommensschwächere Haushalte geschaffen werden. Alle Wohnungen sind barrierefrei gestaltet und erreichbar. Sie eignen sich daher auch für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Die Kommune setzt das gelungene Ergebnis eines Wettbewerbs in einer parkähnlichen Anlage mit sieben versetzt angeordneten Punkthäusern in Holzhybridbauweise um. Gemeinschaftsbereiche im Innen- und Außenraum sollen das Miteinander der Bewohner fördern und die Wohnqualität stärken.

Im Jahr 2023 stehen der Regierung von Oberbayern im Kommunalen Wohnraumförderprogramm bislang 100 Millionen Euro für Zuschüsse aus Mitteln des Freistaates Bayern sowie Darlehen der Landesbodenkreditanstalt zur Verfügung. Mit dem Förderprogramm, das Anfang 2016 gestartet wurde, werden Städte und Gemeinden bei der Schaffung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum unterstützt. (AZ)

