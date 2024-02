​Ein geplantes Wasserschutzgebiet sorgt in Kaufering für Ärger

Plus Für die Quelle Haltenberg soll ein Wasserschutzgebiet geschaffen werden. Der Gemeinderat von Kaufering spricht sich klar dagegen aus.

Die Quelle Haltenberg werde schon seit vielen Jahrzehnten zur Trinkwasserversorgung des Gutes Haltenberg und des Naturfreundehauses „Oskar-Weinert-Haus“ genutzt. Allerdings habe in der Vergangenheit nur eine Eigennutzung unter Aufsicht und Duldung des Gesundheitsamtes vorgelegen. So steht es im Wasserrechtsantrag, den der Gutseigentümer im Dezember beim Landratsamt Landsberg einreichte. Eine wasserrechtliche Genehmigung und ein damit einhergehendes Schutzgebiet sei deshalb behördlich nicht gefordert worden.

Das habe sich geändert als der Gutseigentümer im Jahr 2020 eine Bauvoranfrage für das Gut Haltenberg bei der Bauaufsichtsbehörde stellte. Geplant sei ein Ausbau des Gutes gewesen um es für zusätzliche Wohneinheiten und zum Beispiel als Event-Gastronomie nutzen zu können. Dafür habe die Behörde eine wasserrechtliche Erlaubnis für das Ableiten von Quellwasser und die Beantragung der Neuausweisung eines Wasserschutzgebietes gefordert. Der Eigentümer stellte Ende 2023 einen solchen Antrag. Zuvor hatte er eine ebenfalls geforderte Sanierung der Quellfassung sowie Untersuchungen der örtlichen Gegebenheiten vorgenommen.