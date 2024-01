Kaufering

12:17 Uhr

Einbruchversuch: Fensterscheibe eines Einfamilienhauses wird eingeworfen

In den vergangenen Tagen ist in Kaufering an einem Einfamilienhaus eine Fensterscheibe eingeworfen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

