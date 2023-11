Kaufering

17:50 Uhr

Eine perfekt organisierte Leonhardi-Fahrt

Vor traumhafter Kulisse, die Leonhardifahrt in Kaufering vor der Wallfahrtskirche.

Plus Prächtige Motivwagen und Kutschen auf Altkauferings Straßen. Pünktlich zur Leonhard-Fahrt zeigt sich sogar die Sonne. Auch in Utting und Reichling wurde gefeiert.

Eine sehr lange Tradition haben die Leonhardi-Fahrten in Kaufering. Bereits 1758 ist davon in einer alten Chronik zu lesen. Durch die zunehmende Technisierung der Landwirtschaft, verschwanden die Arbeitspferde aus dem bäuerlichen Alltag. Die Traktoren revolutionierten das Leben auf den Höfen und brachten 1960 die Einstellung der Leonhardi-Ritte mit sich. Traditionsbewusste Bürger ließen ab 1974, zeitgleich mit der Fertigstellung der Leonhardi-Kapelle, die alte Tradition in Kaufering wieder auferstehen.

Elf herrlich geschmückte Kutschen sind mit dabei

Die 1984 gegründete Leonhardi-Bruderschaft mit ihrem 1. Vorsitzenden Leonhard Widmann, kümmerte sich auch in diesem Jahr zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern um den reibungslosen Ablauf der festlichen Prozession mit Reitern, Fußgruppen, elf herrlich geschmückten Kutschen und 18 Wagen, davon einige Motivwagen, die das Leben und Wirken des Heiligen darstellen.

