Einfach magisch: Ritter, Elfen, Pferde und mehr in Kaufering

Wie in Kaltenberg: In der Show "Magie der Pferde" in Kaufering dürfen Ritter auf stolzen Pferden nicht fehlen.

Plus Die Show "Magie der Pferde" gastiert derzeit in Kaufering. Die ritterlichen Turnierkämpfe sind spektakulär.

Es herrscht äußerst betrübte Stimmung im Zauberwald: Die Elfen haben ihr weißes Einhorn an böse Mächte verloren. Und nicht nur das: Das ganze Elfenvolk soll verschwinden, der Zauberwald zerstört werden. Das ist der düstere Beginn der märchenhaften Geschichte, wie sie bei „Magie der Pferde“ erzählt wird. Natürlich wird am Ende alles gut, dazwischen sind Aufgaben zu lösen und Abenteuer zu bestehen. Pferde und ihre unterschiedlichen Künste spielen dabei die Hauptrolle. Das Familienunternehmen Kaiser gastiert mit dieser Show für die ganze Familie noch bis 1. Mai auf dem Volksfestplatz in Kaufering.

Was ist zu tun, um das Einhorn zurück zu gewinnen? Zauberer Randolf und sein Esel „Apollo 13“ wissen Rat. „Es bedarf einer mutigen Person, die sich auf eine Zeitreise begibt.“ Dafür muss aber erst die „Taschenuhr der Zeit“ gefunden werden. Eine einreitende Prinzessin wird für den Weg durch Zeit und Raum ausgewählt. Sie erhält auf wundersame Weise Schnipsel, auf denen das jeweils nächste Abenteuer beschrieben ist, die Uhr bringt sie mit einem Klick dorthin. Das mutige Persönchen findet sich im wilden Westen, wo Peitschenknaller, Messerwerfer und Lasso-Schwinger für Stimmung sorgen, musikalisch untermalt von Bonanza und Cotton Eye Joe.

