Kaufering Volkstrauertag:"Gewalt und Terror dürfen nicht Oberhand gewinnen"

Zum Volkstrauertag veranstalten der Markt Kaufering und der Veteranen- und Soldatenverein Kaufering einen Gedenkabend. Der Blick ging dabei auf aktuelle Krise.

Elf Fahnenabordnungen und zahlreiche Kauferinger Bürgerinnen und Bürger waren erschienen, um an der Messe, gehalten von Pfarrer Helmut Friedl, und der anschließenden Gedenkfeier am Kriegerdenkmal vor der Pfarrkirche St. Johann teilzunehmen. Die nächtliche Szenerie war hell erleuchtet. Eine feierliche, ernste Stimmung stellte sich bereits beim ersten Musikstück der Musikkapelle Kaufering und den Fürbitten des Pfarrers ein. Er rief dazu auf, für alle Menschen zu beten, die unter Gewalt und Unterdrückung leiden, für Völker und Gruppen, die zerstritten sind, für alle in Kriegen Gefallenen und Vermissten und für alle, die sich für Gerechtigkeit einsetzen.

"Die Lücke, die der Tod hinterlässt, kann keiner schließen. Sie bleibt."

Zudem wird derer gedacht, die in Deutschland durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. "Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land", sagte Oberstleutnant Bernd Herrmann. In seiner Ansprache berichtete er von persönlichen Erfahrungen beim Einsatz in Afghanistan 2011 und erinnerte sich an seine Kameraden, die dabei gefallen waren. Dass selbst an seinem Geburtstag, den er dort erlebte, Soldaten starben, bleibe ihm im Gedächtnis eingebrannt, so Herrmann.

Seit 1992 sind 116 Bundeswehrangehörige bei Auslandseinsätzen ums Leben gekommen. „Sie haben der Gesellschaft ihr höchstes Gut gegeben – ihr Leben.“ Herrmann nahm auch auf die aktuellen Ereignisse Bezug. Der völkerrechtswidrige Überfall auf die Ukraine habe auf die ganze Welt enorme Auswirkungen. Es gelte, einen Teil dazu beizutragen, den laufenden Konflikt zu beenden, „möglichst ohne Gewalteinwendung, was aber nicht immer gelingt“, so Herrmann, der seine Rede mit den Worten einer Mutter eines gefallenen 22-jährigen Soldaten schloss: "Die Lücke, die der Tod hinterlässt, kann keiner schließen. Sie bleibt."

„Wenn uns die Verstorbenen noch in Erinnerung sind, leben sie in uns weiter.“

Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger rief dazu auf, Kriege weltweit zu verurteilen. „Gewalt und Terror dürfen nicht Oberhand gewinnen.“ Er forderte, nicht wegzuschauen und Versöhnungsprozesse in Gang zu setzen, zog aber auch ein trauriges Fazit: „Wir haben anscheinend aus der Vergangenheit nicht viel gelernt.“ Auf den großen Verlust, den die Heimatvertriebenen durch den Zweiten Weltkrieg erlitten haben, verwies Peter Weiser von der Sudetendeutschen Landsmannschaft Kaufering. Die Ausweisung und Enteignung habe damals viel Leid und Elend über unschuldige Menschen gebracht. Auch das kulturelle Erbe sei ausgelöscht worden. „Wir müssen uns daran erinnern, wie es dazu kam“, rief Weiser auf und auch, die Toten nicht zu vergessen: „Wenn uns die Verstorbenen noch in Erinnerung sind, leben sie in uns weiter.“

An der Gedenktafel wie auch am Kriegerdenkmal wurden an dem Abend Kränze niedergelegt. Zum Abschluss zogen die Fahnenabordnungen und Bürger, angeführt von der Musikkapelle Kaufering, zum Leonhardisaal.

