Neue Bestattungsform soll die Bäume auf dem Kauferinger Friedhof schonen

Die Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen ist hoch, auch in der Region. In Kaufering macht man sich Gedanken zu naturnahen Alternativen.

Die Anzahl der Menschen, die sich nach ihrem Tod verbrennen und in Urnen beisetzen lassen, steigt mit jedem Jahr. 2021 lag die Anzahl der Urnenbestattungen in Deutschland laut der Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen bei 77 Prozent. Mittlerweile gibt es zahlreiche Optionen für die Urnen. Oberirdisch in einer Säule oder Urnenwand, traditionell in den Familiengräbern, an Bäumen oder auf hoher See. Um die Bäume auf dem Friedhof-West in Kaufering besser zu schützen und die Pflanzen nicht mit jeder Beerdigung aufs Neue zu strapazieren, hat sich die Gemeinde auf ein System geeinigt.

Kaufering schafft 64 neue Bestattungsplätze unter Bäumen

Die Baumbestattung auf dem Friedhof soll schnellstmöglich ermöglicht werden. Die Nachfrage nach der Bestattungsart sei bereits in den letzten drei Jahren gestiegen, so der Bürgermeister Thomas Salzberger. Im Haushalt sind deshalb für das Projekt 55.000 Euro inklusive Planungskosten vorgesehen. Entscheiden musste der Planungsausschuss in Kaufering zuletzt noch über das Detail, wie es in Zukunft mit den Beerdigungen genau ablaufen soll. Vorgestellt wurden dafür Rohre, die man um die Bäume in den Boden einlassen kann. Sollte sich nun jemand für eine Baumbestattung entscheiden, müsse man nur den Deckel des Rohres aufmachen und die Urne hinablassen.

"Insgesamt werden vier große Bäume gepflanzt", erklärt Salzberger. Wenn alles klappt, sollen die Arbeiten im Herbst gemacht werden. Vorgesehen sind für das Projekt Linden, die bereits einen Stammumfang von mindestens 20 Zentimetern haben und an den Stellen dann zur vollen Größe heranwachsen können. Je nach Art wachsen die Bäume zwischen 15 und 40 Meter hoch und können auch einen Umfang von mehreren Metern erreichen. Mit einem entsprechendem Abstand zum Stamm werden pro Baum acht Rohre eingelassen, in denen jeweils zwei Urnen Platz finden. Der Vorteil an einem solchen Rohr sei die Tatsache, dass die Erde und die darinliegenden Wurzeln nicht mit jeder Beerdigung erneut beschädigt werden, sondern die Wurzeln um das Rohr herumwachsen können.

Urnengräber sind Diebstahlsicher

In Zukunft könne der Bürgermeister sich vorstellen, dass noch weitere Bäume zu dem Zweck gepflanzt werden. "Platz ist ja genug da." Die Urnenplätze laufen erst einmal auf zehn Jahre. Wer verlängern möchte, könne dies für fünf oder zehn Jahre machen. Die Rohre selbst sollen aus Edelstahl gefertigt werden. Das Material ist wetterfest und korrosionsbeständig. Damit die Gräber erkennbar sind, bekommen sie eine Bronzeabdeckung, auf die als Motiv ein Lebensbaum eingearbeitet wird – inklusive Diebstahlsicherung.

