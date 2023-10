Kaufering

18:35 Uhr

Neues Leitbild mit Visionen und Zielen für die Kauferinger

Plus Der Markt Kaufering hat ein Leitbild mit sieben Schwerpunkten konzipiert, darunter die Themen Gesundheit und Mobilität und Verkehr.

Von Vanessa Polednia

Ein neues Leitbild soll die Ausrichtung des Markts Kaufering bestimmen und das Miteinander in der Gemeinde stärken. Über die Sommerferien hat das Gremium Zeit, die Inhalte und das Layout des Leitbilds zu begutachten. In der vergangenen Sitzung wurde nun darüber positiv abgestimmt. Eva Licciardello, Leiterin der Volkshochschule, und Christine Baumgartner, Geschäftsführerin der Firma Change Business, haben das Projekt federführend begleitet. Nach rund einem Jahr Projektarbeit wird die Broschüre als E-Paper auf der Webseite der Marktgemeinde veröffentlicht und in kleiner Stückzahl für alle Mitwirkenden und die Verwaltungsmitarbeitenden ausgedruckt.

Viele Kauferinger waren an der Erarbeitung des Leitbild beteiligt

Das Leitbild trägt den Namen "Unsere Zukunft Kaufering – Leitlinien, Grundsätze, Visionen und Ziele" und beinhaltet sieben Themenkomplexe. So wurde etwa als Ziel beim Themenschwerpunkt Gesundheit der Erhalt des Naturfreibads und des Hallenbads vermerkt. Ein weiterer Schwerpunkt lautet Mobilität und Verkehr. Hier steht als Ziel unter anderem die Verringerung der Pendlerzahlen durch verstärkte Nutzungsmischung von Wohnen und Arbeiten. Das Carsharing-Angebot in Bahnhofsnähe wurde als eines der Ziele unter den Stichworten Technologie und Digitalisierung genannt. Der Schwerpunkt "Wohnen, Arbeiten und Freizeit" beinhaltet etwa die Aufforderung zielgerichteter Lärmschutzmaßnahmen für zukünftige Wohngebiete.

