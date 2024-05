Der Kauferinger Florian Schüder erhält eine weitere Auszeichnung.

Den Physiker zieht es trotz der attraktiven Arbeitsbedingungen an den amerikanischen Eliteunis wieder zurück in die Heimat.

Der aus Kaufering stammende, seit einigen Jahren in New Haven ( USA) lebende und arbeitende Wissenschaftler Florian Schüder darf im Juli einen weiteren Preis für seine Forschungen auf dem Gebiet der Mikroskopie und Mikroanalyse in Empfang nehmen. Die Microscopy Society of America (MSA) würdigt den 37-Jährigen mit dem „George Palade Award“. Die nach dem Nobelpreisträger George Emil Palade benannte, internationale Auszeichnung wird alljährlich an besonders begabte junge Wissenschaftler vergeben, deren Promotion nicht länger als sechs Jahre her ist. Laut Schüder müssen preiswürdige Kandidaten von einem Mitglied der MSA vorgeschlagen werden. Ob die Anerkennung mit einem Preisgeld verbunden ist, weiß Schüder nicht, er glaubt aber eher nicht. „Mir werden der Flug und Aufenthalt am Vergabeort bezahlt, mehr gibt es wahrscheinlich nicht.“

Die ersten Auszeichnungen erhielt Florian Schüder gemeinsam mit weiteren vier Studenten. Das Quintett hatte am Biomod-Wettbewerb der Harvard University teilgenommen und einen ersten Preis für sein Projekt „DNA Diamonds“ und die beste Onlinepräsentation erhalten. Für Schüder folgten Auszeichnungen für die innovativste Masterarbeit, und vor zwei Jahren der Theodor-Hänsch-Promotionspreis für die beste Doktorarbeit in Physik. Über seine Pläne für die Zukunft sagt der Physiker, er werde dieses Jahr beginnen, sich auf Stellen an Universitäten und Forschungsinstituten in Europa zu bewerben, mit Fokus auf Deutschland und die Schweiz. Es ziehe ihn aus verschiedenen Gründen zurück in die Heimat, so der Kauferinger, „obwohl die Forschung in den USA, gerade an renommierten Institutionen wie Yale, sehr spannend ist und ich auch US-Mentalitäten wie ‚Let’s just try it‘ oder ‚Let’s get the job done‘ schon sehr schätze“. (löbh)

