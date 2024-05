Polizei stellt bei Verkehrskontrolle illegalen Aufenthalt fest

Bei einer Verkehrskontrolle stellt die Polizei fest, dass ein Mann aus Georgien illegal nach Deutschland eingereist ist. Er muss nun in seine Heimat zurückkehren.

Bei einer Verkehrskontrolle in Kaufering haben am Donnerstagvormittag Polizeibeamte der Landsberger Inspektion festgestellt, dass ein georgischer Staatsangehöriger sich illegal in Deutschland aufhält. Der Mann, der bereits einer Tätigkeit auf einer Baustelle nachging, war vor einiger Zeit illegal nach Deutschland eingereist.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Sicherheitsleistung zur Durchführung des Strafverfahrens an. Der Mann muss nun umgehend in seine Heimat zurück, so die Polizei. (AZ)

