Kaufering

12:26 Uhr

Rettungsaktion in Kaufering: Eine Übung, die Leben retten könnte

Plus Die Malteser und die Feuerwehr üben in Kaufering gemeinsam für den Ernstfall. Warum das insbesondere für die jungen Ehrenamtlichen wichtig ist.

Von Dagmar Kübler

Sechs Fahrzeuge mit Blaulicht, darunter ein Rettungs- sowie ein Notarztwagen, ein Feuerwehrfahrzeug und sogar eines mit Drehleiter brausen am Freitagabend über die Kauferinger Brücke in Richtung des Malteser-Hauses unweit des Lechtalbads. Die blauen Lichter spiegeln sich im nachtschwarzen Lech, das Geheul der Sirenen lässt Passanten und Anwohner einen schweren Ernstfall vermuten. Zum Glück handelt es sich jedoch lediglich um eine simulierte „Personenrettung bei Brand“. Bei dieser Übung wird der Ernstfall geprobt, das gemeinsame Retten, Bergen und ärztliche Versorgen von Opfern. Gewünscht wurde eine solche Übung vor allem von den jungen Erwachsenen, die sich bei den Maltesern engagieren, berichtet Dr. Gudrun Nitsche, leitende Notärztin und Kreisärztin des Malteser Hilfsdienstes und bei diesem seit 30 Jahren ehrenamtlich engagiert.

Eine Nebelmaschine und geschminkte Brandopfer simulieren den Ernstfall

„Sechs Jugendliche sind zur Gruppenstunde gekommen. Die Betreuungskraft hat den Raum gerade verlassen, als es einen lauten Knall und vermutlich eine Verpuffung gibt. Sie setzt einen Notruf ab, Feuerwehr und die Sanitäter der Malteser rücken an“, schildert Nitsche das Einsatzszenario. Kurz vor Beginn laufen im Malteser-Haus die Vorbereitungen auf Hochtouren: Der Kreisbeauftragte der Malteser, Norbert Weggel, macht die Nebelmaschine klar, die den Rauch im Treppenhaus und Erdgeschoss produzieren wird, durch den sich später die Feuerwehrleute zu den im Haus verstreuten Opfern vortasten müssen. Sarah Schmölz hat einige Jugendliche mit fast lebensecht wirkenden Verletzungen geschminkt; Blutspuren im Gesicht und Brandwunden an den Armen lassen ein realistisches Szenario entstehen. Die Schülerinnen und Schüler gehören den Schulsanitätsdiensten des Gymnasiums in St. Ottilien und der Realschule in Kaufering an, sie sind hoch motiviert.

