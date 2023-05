So verändert sich der öffentliche Nahverkehr in Kaufering

Der Ortsbus in Kaufering kostet die Gemeinde zu viel, und zu wenige nutzen das Angebot überhaupt. Eine Entscheidung zur Linie 92 soll getroffen werden.

Durchschnittlich ein bis zwei Fahrgäste – das ist die Bilanz für einige Fahrten des Kauferinger Ortsbusses. Der Betrieb der Anbindung, die zeitweise kostenlos war, rentiert sich für die Gemeinde nicht. Bereits seit Januar bezahlen Passagiere wieder. Damit sollten 14 bis 18 Prozent der Kosten abgedeckt werden. Eine Rechnung, die nach vier Monaten bereits nicht aufgeht.

2024 läuft der Vertrag zum Ortsbus in Kaufering aus

In der Gemeinderatssitzung in Kaufering ist der öffentliche Nahverkehr Thema. Der Mangel an Busfahrerinnen und Busfahrern, plus der damit einhergehende Schwund von Busunternehmen, macht sich in Kaufering bemerkbar. Einerseits gäbe es diese Notlage, so Bürgermeister Thomas Salzberger, und andererseits gäbe es die Notwendigkeit, Schülerinnen und Schüler transportieren zu können. Das Angebot will die Gemeinde halten. Obwohl man bereits im Dezember entschieden hat, dass Fahrten mit dem Ortsbus nicht weiter kostenfrei sind, fahren zu wenige Passagiere mit der Linie 92. Das Defizit, das zum Teil von der Gemeinde zu bezahlen ist, stehe in keinem tragbaren Verhältnis mehr.

2024 läuft der Vertrag aus, und Kaufering hat sich mit dem Landratsamt Landsberg Gedanken macht, wie es in Zukunft weitergehen könnte. Dafür ist Philipp Wenninger, Ansprechpartner für ÖPNV im Landratsamt, ebenfalls in der Gemeinderatssitzung dabei. Eine Option sei, die Linie neu auszuschreiben. "Oder den Fahrplan zu ändern." Man habe dafür bereits mit dem Unternehmen Schneider über die Integration in die Landsberger Verkehrsgemeinschaft gesprochen.

Linie 92 und Linie 301 könnten zusammengelegt werden

Gerade startet der erste Bus um kurz vor 5 Uhr morgens und fährt bis 20 Uhr. "Wir müssen uns anschauen, wo sitzen die Leute im Bus", sagt Wenninger. Eine erste Analyse hätte schon ergeben, dass es mehrere Fahrten gebe, die komplett gestrichen werden könnten. "Weil lediglich ein bis zwei Personen zusteigen." Die übrigen Fahrten könne man in die Linie 301 integrieren. So würde in dem Fall auch finanzielle Unterstützung zur Schülerbeförderung bis 2026 greifen und die Kosten reduzieren.

"Es ist kein Muss. Es muss jetzt nicht entschieden werden", sagt Wenninger den Ratsmitgliedern. Die Erweiterung müsse vom Landratsamt noch geprüft werden. Die Reaktionen auf den Vorschlag sind positiv. Jürgen Strickstock verwies allerdings darauf, dass der Fahrplan verständlich sein müsse und Passagiere etwa genau sehen wollen, wann sie eine Anbindung erreichen – zum Beispiel mit dem Zug. Während Gemeinderat Markus Wasserle schon an dem Abend dafür plädiert, eine Entscheidung zu treffen, legt Bürgermeister Salzberger fest, in der nächsten Gemeinderatssitzung über das Thema zu entscheiden.

