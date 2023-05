Wenn es brennt, ist auf sie Verlass

Plus Es gibt gute Noten für die Feuerwehr Kaufering. Ihr Kommandant und UBV-Gemeinderat Markus Rietig kritisiert dennoch den Feuerwehrbedarfsplan.

In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Kaufering wurde der ortsansässigen Feuerwehr ein großes Lob ausgesprochen. Grund war der Feuerwehrbedarfsplan. Dem ging eine Analyse der Firma Forplan voraus, die mit der Erstellung des Plans beauftragt war. Kritik hierfür gab es dagegen vom Kommandanten.

Alle fünf Jahre wird der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben. Dieser soll den Gemeinden Hinweise geben, wie die Feuerwehren technisch und personell ausgestattet sind und wo es Handlungsbedarf gibt. Philipp Schmidt, Mitarbeiter des beauftragten Planungsbüros, stellt den Plan im Marktgemeinderat vor.