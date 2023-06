Kinsau

12:01 Uhr

Aus "Quo Vadis" wird "Da' TURM": Neue Pächter im Kinsauer Pizzaturm

Plus Zum Craft Market in Kinsau wird das Lokal an der B17 am 1. Juli wiedereröffnet. Zwei Bäckermeister aus dem Nachbarlandkreis wollen dort Synergien schaffen.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Die Funk Brillenmanufaktur veranstaltet einen Sommermarkt auf ihrem Firmengelände im Kinsauer Gewerbegebiet. Zahlreiche regionale Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Handwerk, Kunst und Design. Zu diesem Anlass wird auch das Restaurant Da' TURM an der B17 neu eröffnet.

Einige Jahre ist es nun her, dass der ehemalige Pächter der Pizzeria Quo Vadis seine Koffer packte und Besitzer Sepp Erhard vergeblich nach einem geeigneten Nachfolger suchte. Der gelernte Landwirt hatte sich vor rund 20 Jahren mit dem Turmlokal einen Traum erfüllt. Es ist einem römischen Wachturm nachempfunden und steht an der Via Claudia Augusta auf historischem Grund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen