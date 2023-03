Das 49-Euro-Ticket ist bislang nur in der Theorie gut

Plus Das 49-Euro-Ticket soll ab Mai auch im Landkreis Landsberg gelten. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Im Mai kommt der Nachfolger des Neun-Euro-Tickets: Bund und Länder haben sich vergangenes Jahr im Rahmen des milliardenschweren Entlastungspakets in der Energiekrise darauf geeinigt, 2023 ein Deutschlandticket für 49 Euro im Monat einzuführen. Mit dem Ticket soll der öffentliche Personennahverkehr vor allem für Pendler attraktiver werden. Doch wie so oft bei solchen Beschlüssen steckt der Teufel im Detail.

Das 49-Euro-Ticket soll ab Mai auch im Landkreis Landsberg eingeführt werden. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

Das 49-Euro-Ticket bringt die Chance für eine bahnbrechende Revolution des öffentlichen Verkehrs in Deutschland. Es bietet die Möglichkeit, den undurchdringlichen Tarifdschungel im öffentlichen Nahverkehr zu durchschlagen. Das Deutschlandticket bedeutet also erst einmal einen Attraktivitätsschub für den ÖPNV, auch wenn es deutlich teurer ist als sein Vorbild, das Neun-Euro-Ticket.

49-Euro-Ticket im Landkreis Landsberg: Probleme zeigen sich in der Praxis

So weit die Theorie. Die Probleme zeigen sich in der Praxis. Am 1. Mai soll das 49-Euro-Ticket bundesweit starten. Doch gut vorbereitet ist dieser Start nicht, wenn Verkehrsbetrieben aktuell die technischen Voraussetzungen fehlen, um auf die Nachfrage der Kunden zu reagieren. Denn bekanntlich soll das Ticket nur digital erhältlich sein, ein Papierticket wird gänzlich ausgeschlossen. Viele kleinere Verkehrsbetriebe scheitern derzeit noch an der digitalen Umsetzung. Sie werden von der Bundesregierung im Stich gelassen. Berlin entscheidet werbewirksam, für die Umsetzung sollen aber die Kommunen vor Ort Lösungen finden. Das ist ein Unding.

