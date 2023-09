Eier-Wurf in Kaufering: Dieser Angriff geht zu weit

Plus Das Auto von Landtagsabgeordneter Gabriele Triebel wird mit Eiern beschädigt. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Politiker benötigen ein dickes Fell, in der großen Politik wie auch auf kommunaler Ebene. Dass sie gerade im Netz teils heftigen Anfeindungen ausgesetzt sind, ist traurig, gehört aber leider zur Realität in unserem Land. Doch wenn ihr Auto mit Eiern beworfen wird, wie jetzt in Kaufering der Wagen der Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel, dann ist das feige und eine neue Form der Aggression, die nicht hinzunehmen ist.

Natürlich kann man mit Ansichten und Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern nicht einverstanden sein. Natürlich ist auch Kritik berechtigt. Doch die beleidigende und aggressive Form mit der heutzutage teilweise vorgegangen wird, ist erschreckend. In Kaufering waren es am Donnerstagabend drei rohe Eier, die auf ein Auto geworfen wurden. Nur eine Sachbeschädigung? Was kommt als Nächstes?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen