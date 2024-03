Ein neues Schulkonzept ist kein leichtes Unterfangen

Plus Ein Versuch in der Gemeinde Weil zeige, wie das Schulleben im Rahmen der Möglichkeiten anders gedacht werden kann, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

An der Tafel referiert die Lehrkraft, die Schulkinder sitzen still auf ihren Stühlen und schreiben mit. Das Gelernte wird in Tests abgefragt. Wer zu schlecht ist, fällt durch und muss die Jahrgangsstufe wiederholen: Nicht jede Schulstunde läuft so trostlos wie soeben beschrieben ab, doch eine Veränderung des Schulsystems wird schon lange und von vielen Seiten gefordert. Umso besser, dass die Schulgemeinschaft in Weil neue Wege wagt, wenn auch nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Heutzutage ist Transformationskompetenz an den Schulen gefragt

Denn in der heutigen Zeit sind teilweise andere Kompetenzen gefragt als vor 100 Jahren. Transformationskompetenz ist das Stichwort für den Modellversuch "Wirkstatt Nachhaltigkeit", der in Weil praktiziert wird. Laut den Projektentwicklern bedeutet das, dass die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt und projekt- und handlungs­orientiert lernen und damit ihre Selbstwirksamkeit erleben und erweitern. So sollen die Heranwachsenden Verantwortung für sich und ihr Umfeld zu übernehmen, sich als Zukunftsgestalter verstehen und in der Lage sein, innovative Lösungen für Probleme in ihrem Lebensbereich zu entwickeln.

