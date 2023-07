Marodes Bauernhaus in Erpfting: Endlich herrscht Klarheit

Plus Im Bauausschuss fällt eine Entscheidung über das Vorhaben an der Mittelstetter Straße. Die Argumente beider Lager sind nachzuvollziehen.

Dass es eine ausgesprochen schwierige Entscheidung war, die der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats diese Woche zu treffen hatte, zeigt allein schon das Abstimmungsergebnis: Sieben Mitglieder stimmten für den Abriss des seit Jahrzehnten leer stehende Bauernhauses in Erpfting, fünf sprachen sich dagegen aus. Beide Lager haben gute Argumente auf ihrer Seite.

Natürlich sollte nach Möglichkeit einer Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) gefolgt werden. Zumal es ansonsten – wie befürchtet – einen Präzedenzfall geben kann. In der Tat ist nicht auszuschließen, dass sich nicht nur in Erpfting, sondern im ganzen Stadtgebiet, Bauherren bei ähnlichen Vorhaben künftig an den nun gefassten Beschluss zurückerinnern und auf diesen verweisen.

