Menschen mit Behinderung finden zu wenig Gehör

Plus Jahr für Jahr findet eine Aktion in Landsberg statt. Doch gefühlt ändert sich nur wenig für die Betroffenen.

Die Bilder gleichen sich. Seit einigen Jahren findet zum Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen auch eine Aktion in der Landsberger Fußgängerzone statt. Auch die Forderungen der Betroffenen ähneln sich. Doch passiert wirklich etwas?

Mehr Toleranz, Barrieren im Kopf abzubauen und Anerkennung statt Ausgrenzung waren Forderungen der Menschen mit Behinderung, die dem Aufruf des Beirats für Behinderung gefolgt waren. Konkret werden mehr barrierefreier Wohnraum und Zugang zu öffentlichen Einrichtungen verlangt, ein ÖPNV für alle, inklusive Anruf-Sammeltaxi, sowie mehr inklusive Angebote für Kinder und Jugendliche in Vereinen und bei Freizeitangeboten.