Mit Vier-Tage-Woche und Co. dem Personalmangel ein Schnippchen schlagen

Plus Ein kleineres Unternehmen aus der Region zeigt, wie man sich attraktiv auf dem Arbeitsmarkt positioniert, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Zu den größten Problemen der deutschen Wirtschaft gehören mit Sicherheit die fehlenden Arbeitskräfte. So sprechen Wirtschaftsvertreter schon länger nicht mehr nur vom Fachkräftemangel, sondern auch über einen generellen Personalmangel, hinweg über alle Branchen. Und auch die Suche nach Unternehmensnachfolgern gestaltet sich für viele Unternehmen schwierig, vor allem, wenn sich aus den eigenen Reihen keine passende Person finden. Ein Unternehmen aus der Region, die Kleber Maschinenbau und Automation GmbH aus dem Fuchstal, zeigt, wie man beide Probleme erfolgreich angeht.

Einen Nachfolger finden und dann auch noch das Personal mit hoch qualifizierten Mitarbeitenden erweitern: eine alles andere als einfache Aufgabe. Es war wohl eine Mischung aus Durchhaltevermögen und einer Prise Glück. Denn nach rund fünf Jahren Suche konnte Geschäftsführer Josef Kleber mithilfe einer Zeitungsannonce mit Roland Martin einen geeigneten Nachfolger für seine Firma finden.