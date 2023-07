Nicht immer wurde so viel Wert auf den Denkmalschutz gelegt

Plus Über das alte Bauernhaus in Erpfting wird neu entschieden. Dabei kann das entscheidende Argument der Befürworter eines Abbruchs bisher nicht entkräftet werden.

Es ist eine alles andere als alltägliche Kehrtwende. Nachdem der Bauausschuss einem Abriss des maroden Bauernhauses in Erpfting bereits zugestimmt hatte, wird die Angelegenheit wegen eines Überprüfungsantrags jetzt neu im Stadtrat aufgerollt. Die Antragssteller verweisen auf das eindeutige Votum des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD). In der jüngeren Vergangenheit kam es bei anderen Projekten aber bereits vor, dass die Bedenken der Fachbehörde übergangen wurden.

So hat sich das BLfD gegen den geplanten Anbau an die Schlossbergschule und einen Wintergarten an der Gaststätte Waitzingers positioniert. Beide Vorhaben wurden am Ende genehmigt. Andere Präzedenzfälle gibt es im Stadtgebiet also schon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen