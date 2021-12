Quo vadis Stadtwerke Landsberg?

Plus Der kaufmännische Vorstand Christof Lange verlässt die Stadtwerke Landsberg. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder den Schritt beurteilt.

Diese Nachricht ist ein Paukenschlag und bringt Stadt und Stadtwerke in schwierigen Zeiten viel Ungewissheit. Denn mit Christof Lange verliert das Kommunalunternehmen einen Insider, der dessen Entwicklung zum lokalen Energieversorger von Anfang an begleitet hat. Sein Abschied wiegt umso schwerer, weil er in eine Phase fällt, in der die Sanierung des Inselbads, die Verteuerung der Energiepreise und die Verluste im Stromgeschäft die Stadtwerke vor große Herausforderungen stellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

